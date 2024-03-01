Дикий фейл Бойка допоміг ЛНЗ: Полісся втратило важливі очки у домашньому матчі – відео

Поєдинок у Житомирі між місцевим Поліссям та черкаським ЛНЗ відкривав програму 19-го туру УПЛ. Долю поєдинку вирішив єдиний удар у компенсований час.

Полісся – ЛНЗ 0:1

Гол: Олійник, 90+3

Обидві команди втратили очки у попередньому турі. І якщо Полісся все ж заробило один бал у Львові, то ЛНЗ без шансів поступилося Кривбасу (0:3). У звітній зустрічі суперники сподівалися надолужити згаяне, повідомляє 24 Канал.

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Підніжка Поліссю від ЛНЗ

Під час матчу проти Руху (1:1) у складі "вовків" важкої травми зазнав Бені Макуана. Втрата лідера позначилася на діях команди.

За дев'яносто хвилин ігрового часу суперники не зуміли забити бодай гол. Все йшло до нульової нічиєї.

Кульмінація настала на 3-й компенсованій хвилині другого тайму. Голкіпер Полісся Денис Бойко отримав пас від Артема Шабанова та намагався вибити м'яч якомога далі від воріт. Проте замість цього кулястий потрапив до Дениса Олійника, який опинився навпроти воріт. Удар ексодноклубника Бойка по Динамо виявився бездоганним.

Відео голу Олійника

Цей м'яч приніс перемогу команді Дулуба, а Полісся ускладнило завдання поборотися за медалі.

Турнірне положення команд

Після 19-ти зіграних матчів команда Юрія Калітвінцева набрала 33 очки та займає третю сходинку. За підсумком 19-го туру Полісся зможуть обійти конкуренти. Тим більше, що у Шахтаря та Динамо менше зіграних матчів.

ЛНЗ завдяки цій перемозі піднялося з 10 на 9 місце. Черкаська команда заробила у 18 матчах 23 бали.

Відеоогляд матчу Полісся – ЛНЗ