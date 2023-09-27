Полісся – Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу Кубка України

У середу, 27 вересня, відбудеться матч 1/8 фіналу Кубка України між Поліссям та Дніпром-1. Онлайн-трансляцію гри можна переглянути на сайті 24 каналу.

На цьому тижні в Кубку України 2023-2024 проходять матчі 1/8 фіналу. У вівторок відбулись дві зустрічі. за підсумками яких до чвертьфіналу пройшли Олександрія та Шахтар, пише 24 канал.

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"Американські гірки" Дніпра-1

У середу ж одним із топ-матчів стане зустріч у Житомирі, де Полісся прийме віцечемпіона України Дніпро-1. Початок зустрічі – о 15:00. Спортклуб невдало розпочав сезон, вилетівши з трьох різних єврокубків поспіль.

При цьому в чемпіонаті дніпряни здобули лише дві перемоги у шести матчах. Це спричинило відставку Кучера, на його місце прийшов Юрій Максимов.

Амбітний старт Полісся

У свою чергу Полісся на полі показує свої єврокубкові амбіції. Команда йде на четвертій позиції, вигравши 5 з восьми матчів на старті. Правда, Дніпру-1 житомирці як раз програли, тоді як з іншими грандами ще не зустрічались.

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Дніпро-1 тільки починає свій шлях у Кубку, тоді як Полісся вже пройшло одного суперника. На минулій стадії житомирці здолали на виїзді Агробізнес (2:0).

Дивіться матч Полісся – Дніпро-1 онлайн