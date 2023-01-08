У п'яти хвилинах від лідера: Україна не дотягнула до топ-десятки у змішаній естафеті в Поклюці

Наш квартет посів 11-те місце в останній гонці неділі в Словенії. Ткаленко спочатку завершив 18-им, але кожен наступний учасник покращував показник України.

У Поклюці (Словенія) закінчилась змішана естафета на четвертому етапі Кубка світу з біатлону. Перед цим Україна фінішувала сьомою у одиночній змішаній естафеті.

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У другій гонці на 4 х 7,5 км нашу країну представили четверо біатлоністів – Богдан Цимбал, Руслан Ткаленко, Дар'я Блашко та Юлія Джима. У підсумку нам трохи не вистачило для потрапляння у топ-10.

Цимбал передав естафету Ткаленку 18-им, тоді як Руслан трохи покращив наше становище, завершивши 15-им. Під час забігу Блашко результат не змінився, а вже Джима на останньому відрізку підняла збірну України на 11-ту сходинку.

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Переможцем етапу стала збірна Франції, до складу якої увійшли Фаб'єн Клод, Кантен Фійон-Має, Анаїс Шевальє-Буше та Жулія Сімон. Французи пройшли дистанцію за 1 годину 19 хвилин та 48 секунд. Другою завершила Італія, яка відстала на 24,5 секунди. Бронза залишилась за шведами.

Результати змішаної естафети, Поклюка: