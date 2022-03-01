Поки ти, Дзюба, с*ка, мовчиш, вбивають мирних людей України, – Миколенко до футболістів Росії

Захисник Евертона Віталій Миколенко звернувся до футболістів Росії, які мовчать про напад їх країни на Україну. Колишній гравець Динамо не підбирав слів.

Миколенко: Вам ніколи не буде прощення, півні

22-річний фланговий оборонець виклав відео з обстрілу Харкова. Після цього Віталій Миколенко виклав емоційне сторіс, у якому звернувся до російських футболістів, зокрема до Артема Дзюби.

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Ексдинамівець грубо, але справедливо, розкритикував мовчання російських гравців, які ніяк не реагують на цинічну війну їх країни та напад на Україну.

Поки ти, с*ка, мовчиш, Артем Дзюба і твої об*срані футболістики, вбивають мирних людей в Україні. Вас закриють у вашій зал*пі на усе ваше життя і, головне, життя ваших дітей. І я цьому щиро радий. Вам ніколи не буде прощення, півні,

– написав Миколенко.

Евертон підтримує Миколенка

Зворушлива мирна акція була перед поєдинком Евертона та Манчестер Сіті, де виступає Олександр Зінченко. Гравці "містян" вийшли у спеціальних футболках на підтримку України, а гравці "ірисок" мали на спинах синьо-жовті прапори. Зінченко та Миколенко не могли стримати сліз.

Миколенко доєднався до збору коштів на потреби української армії, який організував Сергій Ребров.

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