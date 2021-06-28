Поки у нас є шанс, то ми будемо працювати, – Шевченко про майбутню гру з Швецією
Джерело:Великий футбол
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився очікуваннями про майбутній матч проти Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020. Українська збірна зіграє 29 червня.
Очікування перед матчем
Шведи вивели Україну у плей-офф Євро-2020. Тепер команда Андрія Шевченка в 1/8 фіналу Євро-2020 символічно зустрінеться саме проти своїх рятівників.
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Напередодні гри Андрій Миколайович зізнався, що українські футболісти не потребують додаткової мотивації: "Я зібрав їх і сказав, поки у нас є шанс, ми будемо працювати у тому режимі, в якому ми повинні це робити".
Команда йшла до цього, ми досягли результату. Зараз у нас розв'язані руки, все інше буде великим бонусом,
– сказав тренер.
Сильні сторони суперника
Нагадаємо, що Швеція з першого місця вийшла з групи Е, випередивши Іспанію, Словаччину та Польщу.
За словами Шевченка, наступний суперник має хорошу та міцну команду. У якої є певний стиль із використанням вертикальних передач. В атаці у Швеції два хороших нападника. Збірна дуже силова, практично не програє єдиноборства, добре грає на другому поверсі. Команда, яка неодмінно заслуговує на повагу.
Найважливіший матч у тренерській кар'єрі? Я думаю, що у мене будуть набагато більш важливі поєдинки попереду,
– підсумував наставник.