У Бразилії розпочалася церемонія прощання з Пеле: як вболівальники віддають шану королю футболу

У бразильському місті Сан-Паулу розпочалася церемонія прощання з відомим футболістом Пеле. Вона відбувається на стадіоні.

Пеле помер 29 листопада 2022 року в лікарні на 83-у році життя. Там він перебував з листопада через ускладнення зі здоров'ям. Після його смерті в Бразилії на три дні оголосили траур. А на 2 січня 2023 року – церемонію прощання на стадіоні "Віла Белміро" місцевого клубу Сантос, за який майже все життя і виступав Пеле.

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Церемонія прощання триватиме добу – від 10:00 понеділка, 2 січня, до 10:00 вівторка, 3 січня (вказаний місцевий час). Після цього труну з тілом Пеле провезуть урочистою процесією вулицями міста. А поховають легендарного футболіста на цвинтарі Memorial Necropole Ecumenica.

Вранці 2 січня тіло Пеле доставили катафалком до стадіону. На самому стадіоні по центру поля встановили шатро, де і розмістили труну з тілом. А на трибунах стадіону чимало банерів, присвячених "королю футболу".

Тіло Пеле виставили на стадіоні для церемонії прощання

Вже навколо стадіону почали збиратися люди, щоб попрощатися з легендарним спортсменом.

Біля стадіону збираються люди, щоб попрощатися з Пеле