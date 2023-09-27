У будинку були діти: сім'я зіркового Рамоса стала жертвою пограбування під час Ліги чемпіонів

Футбольні зірки дуже часто стають жертвами зловмисників, які роблять замах на розкішне майно спортсменів. Цього разу грабіжники захотіли нажитись на захиснику Севільї Серхіо Рамосу.

Невідомі вдерлись у будинок зіркового оборонця 20 вересня. У цей день якраз Севілья вдома стартувала у груповому раунді Ліги чемпіонів матчем проти французького Ланса. Той поєдинок закінчився нічиєю 1:1, а Рамос відіграв повний матч у центрі захисту господарів.

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Повторення 2012-го року

У цей час у будинку Серхіо перебували діти під наглядом опікунів. Дружини футболіста не було у домі.

На щастя, ця ситуація мала щасливий кінець. Ніхто із персоналу дому та чотирьох дітей Рамоса не постраждав. Поліція відкрила розслідування щодо цього замаху пограбування.

Цікаво, що будинок іспанського футболіста вже не вперше стає ціллю зловмисників. У 2012-му у маєток Рамоса намагались вдертись грабіжники, коли той ще виступав за мадридським Реал. Тепер ця неприємна ситуація у житті Серхіо знову повторилась після повернення в Іспанію.

Відзначимо, що після цього випадку Рамос не потрапив у заявку Севільї на виїзний матч проти Осасуни, який закінчився нульовою мировою. Після чого 26 вересня підопічні Хосе Луїса Менділібара розгромили вдома Альмерію 5:1. У тому поєдинку Серхіо пробув усі 90 хвилин у запасі.