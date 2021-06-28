Погба розкішним ударом майже "поховав" шанси Швейцарії на 1/4 фіналу Євро-2020: відео
28 червня 2021 , 23:38Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Франція 28 червня грає проти Швейцарії в 1/8 фіналу Євро-2020. Поль Погба забив третій гол команди Дідьє Дешама.
Шедевр у матчі
Франція невдало провела перший тайм. У перерві головному наставнику Дідьє Дешаму вдалось знайти потрібні слова та достукатись до футболістів.
До теми Швейцарія "прибила" Францію швидким голом: фаворит Євро-2020 шокований – відео
Бензема зрівняв рахунок, а вже за дві хвилини вивів команду вперед. На 75-й хвилині Поль Погба збільшив перевагу господарів. Півзахисник Манчестер Юнайтед наважився на удар з дальньої відстані та не прогадав. М'яч за неймовірною траєкторію влетів у дев'ятку воріт Зоммера – 3:1
Цей чемпіонат Європи не перестає дивувати шедевральними голами.
Відео голу Погба