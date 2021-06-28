Погба розкішним ударом майже "поховав" шанси Швейцарії на 1/4 фіналу Євро-2020: відео

Франція 28 червня грає проти Швейцарії в 1/8 фіналу Євро-2020. Поль Погба забив третій гол команди Дідьє Дешама.

Шедевр у матчі

Франція невдало провела перший тайм. У перерві головному наставнику Дідьє Дешаму вдалось знайти потрібні слова та достукатись до футболістів.

До теми Швейцарія "прибила" Францію швидким голом: фаворит Євро-2020 шокований – відео

Бензема зрівняв рахунок, а вже за дві хвилини вивів команду вперед. На 75-й хвилині Поль Погба збільшив перевагу господарів. Півзахисник Манчестер Юнайтед наважився на удар з дальньої відстані та не прогадав. М'яч за неймовірною траєкторію влетів у дев'ятку воріт Зоммера – 3:1

Цей чемпіонат Європи не перестає дивувати шедевральними голами.

Відео голу Погба