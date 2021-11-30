Подякував Баварії та вірним фанатам: Левандовський привітав Мессі з "Золотим м'ячем"

Роберт Левандовський зупинився за крок від нагороди "Золотий м'яч" 2021 року. Польський нападник Баварії привітав Ліонеля Мессі з перемогою.

Привітання від Левандовського

Роберт Левандовський був близьким до того, щоб взяти до рук свій перший у кар'єрі "Золотий м'яч". Але на цьому шляху став аргентинець Ліонель Мессі. Польський форвард не засмутився, він привітав переможців, написавши пост на своїй сторінці у твітері.

Варте уваги Мессі – володар Золотого м'яча 2021

Лідер мюнхенської Баварії привітав не лише Ліонеля, а й гравчиню Барселони Алексію Путельяс, яка стала найкращою футболісткою світу 2021 року.

Вітаю Ліонеля Мессі та Алексію Путельяс, які завоювали нагороду "Золотий м'яч". Також вітаю усіх номінантів. Я став лауреатом нагороди "Нападник року". Жоден із гравців не може виграти індивідуальну нагороду без сильної команди та вірних уболівальників за його спиною. Дякую за вашу підтримку,

– написав Левандовський.

Відзначимо, що нападник не поїхав із Парижа з порожніми руками. Футболіст отримав нагороду "Найкращий бомбардир". Поляк забив 64 голи у 53 матчах за рік.

До слова, у сезоні-2021/2022 Левандовський встиг відіграти вже 20 поєдинків у футболці німецького клубу, у яких наколотив 25 м'ячів та зробив два асисти.

Слід додати, що Мессі випередив Левандовського у голосуванні лише на 33 бали. Це вже сьома нагорода для аргентинського нападника ПСЖ.

Сам Ліонель несподівано заявив, що Роберт заслуговував отримати "Золотий м'яч".

​Хто ще отримав нагороди