Українські зірки тенісу придбали позашляховик для одеських морпіхів

Українські спортсмени продовжують допомагати нашій армії у війні проти росії. Цього разу чинні та колишні тенісисти придбали транспорт для бійців.

"Дають новий поштовх у боротьбі проти ворога"

Українські тенісистки Леся Цуренко, Марта Костюк та колишній тенісист Олександр Долгополов купили для морпіхів Одеси автомобіль Jeep Grand Cherokee. Цей позашляховик вже наближає перемогу України у безжальній війні проти ворога.

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Наші мужні бійці вже виконують на ньому бойові завдання.

35-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського щиро вдячна спортсменам за допомогу. та підтримку, яка допомагає нашим захисникам ще швидше нищити ворогів.

Командування та особовий склад окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського щиро дякує нашим спортсменам за активну громадянську позицію та підтримку Збройних Сил України під час війни. Подібні вчинки надихають і дають новий поштовх у боротьбі проти армії рф. Слава Україні!,

– йдеться у публікації.



Авто від тенісистів / Фото з фейсбуку 35 окрема бригада морської піхоти

Нагадаємо, що Олександр Долгополов повернувся додому у середині березня. Колишній тенісист залишив свою сім'ю у безпечному місці, а сам повернувся до України, щоб якнайшвидше допомогти перемогти ворога.

Разом із іншим колишнім українським тенісистом Сергієм Стаховським проходять військову підготовку. Нещодавно Олександр та Сергій відвідали наших захисників в одній із гарячих точок – у Бахмуті (Донецька область), щоб особисто передати допомогу.