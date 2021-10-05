Почеттіно втрачає довіру ПСЖ після непорозуміння з Мессі: клуб може очолити Зідан

Головний наставник ПСЖ Маурісіо Почеттіно незабаром може покинути тренерське крісло парижан. Його наступником може стати колишній тренер Реала Зінедін Зідан.

Почеттіно можуть вказати на двері

Керівництво ПСЖ визначились із кандидатами на пост головного тренера команди на випадок відставки Маурісіо Почеттіно. Одним із пріоритетних варіантів розглядають кандидатуру Зінедіна Зідана.

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49-річний спеціаліст працює у паризькому клубі з січня 2021 року. Контракт Почеттіно з французами розрахований до кінця червня 2023 року.

У шорт-лист французького клубу входять Антоніо Конте та Йоахім Льов. У ПСЖ хочуть бачити більш яскраву гру гравців на футбольному полі. ПСЖ очолює Лігу 1 після 9 матчів. Клуб зазнав лише однієї поразки при восьми перемогах.

Зідан сидить без роботи

Останнім місце роботи Зідана був мадридський Реал, який він очолював двічі. 30 червня 2021 року французький фахівець покинув "вершкових", які після його другого приходу у клуб зіграли 114 матчів. Від того часу легендарний футболіст перебуває без роботи.

Зідан привів "Королівський клуб" до трьох поспіль перемог у Лізі чемпіонів, а також до титулу чемпіонів Іспанії, Суперкубку країни, двічі вигравав Суперкубок УЄФА і трофей клубного чемпіонату світу.

Чому Почеттіно несподівано може покинути Париж

Аргентинський спеціаліст втрачає довіру керівництва клубу. Сталось це після скандального епізоду з Ліонелем Мессі. Почеттіно змінив Лео, який залишився невдоволений таким рішенням тренера та не подав йому руку.

Після цього брат власника ПСЖ Халіфа бін Хамад Аль-Тані підігрів чутки, що незабаром на фанатів чекають зміни у тренерському штабі команди. Після поєдинку з Ліоном, який завершився перемогою парижан з рахунком 2:1, він виклав на своїй сторінці у твітері фото Почеттіно з підписом: "Лондон – гарне місто. Ти знаєш це". А вже після цього опублікував світлину Зідана з підписом: "Легенда".