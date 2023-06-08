Почеттіно виніс вирок футболістам Челсі: хто залишиться у Лондоні та чи є серед них Мудрик

Наприкінці травня Челсі оголосило про призначення Маурісіо Почеттіно головним тренером команди. Аргентинський спеціаліст вже активно готується до роботи на чолі "синіх".

Маурісіо Почеттіно розпочне свою роботу на чолі Челсі лише з 1 липня, але вже потрохи вивчає складну ситуацію у команді, яка склалась після провального сезону.

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Великі кадрові зміни у Лондоні

Нагадаємо, що за підсумками сезону-2022/2023 "аристократи" посіли лише 12-ту позицію, набравши 44 бали у 38 турах АПЛ. Навіть повернення Френка Лемпарда не допомогло. Тепер Почеттіно спробує витягнути команду із кризи, але спершу займеться кадровою ротацією складу, який переповнений гравцями.

Раніше була інформація, що деякі футболісти повинні готуватись перед тренуванням за межами роздягальні, бо на усіх просто не вистачає місця.

51-річний аргентинський спеціаліст сформував список із 12 футболістів, які гарантовано зберегли собі місце у лондонському клубі на наступний сезон-2023/2024. Через зміну тренера під загрозою був наш Михайло Мудрик. Але, як бачимо, Почеттіно розраховує на українського лівого вінгера у найближчому майбутньому.

Хто залишиться у Челсі:

Маркус Беттінеллі;

Леві Колвілл;

Уеслі Фофана;

Бенуа Бедьяшиль;

Тіаго Сілва;

Ріс Джеймс;

Бен Чілвелл;

Енцо Фернандес;

Михайло Мудрик;

Ноні Мадуеке;

Рахім Стерлінг;

Армандо Броя.

Виходить, що у новому сезоні нам слід чекати значно оновлене Челсі. Раніше була інформація, що лондонський клуб попрощається із 15 гравцями, серед них і недавні орендовані в інших команд футболісти.

Челсі уклало контракт із Почеттіно на 2 роки з можливістю його продовження ще на один сезон. Раніше Маурісіо очолював англійський Тоттенхем.

Якщо повернутись до Михайла, то Мудрик під керівництвом різних тренерів провів за Челсі у сезоні-2022/2023 лише 17 неповних матчів, у яких відзначився 2 асистами. Голів Михайло у футболці "синіх" наразі ще не забивав.

Цікаво, що після закінчення сезону у ЗМІ була інформація, що Челсі може розглянути усі солідні пропозиції інших клубів по Мудрику.