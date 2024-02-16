"Гравці відчувають біль, коли не грають": Почеттіно пояснив, чому Мудрик сидить у запасі
Джерело:HaytersTV
Останнім часом головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно все менше довіряє Михайло Мудрику. Український вінгер поступово вживається у ролі запасного гравця.
Два матчі поспіль вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик просидів на лаві запасних. Без українця "сині" здобули дві перемоги з однаковим рахунком 3:1: над Крістал Пелес в чемпіонаті та Астон Віллою в Кубку Англії.
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Почеттіно очікує прогресу від Мудрика
Відсутність ігрового часу у Мудрика пояснив головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно. Він зазначив, що 23-річний футболіст продовжує вдосконалюватися, але його рівень повинен відповідати вимогам тренерського штабу.
"Мудрик продовжує розвиватися. Іноді гравцям доводиться відчувати біль, коли вони не грають, це стосується і молодих хлопців.
Без цього важко рости, бути більш зрілим і працювати там, де вам потрібно вдосконалюватися. Залежить від гравця, чи вийде він на той рівень, на який ми вважаємо, він має вийти.
Звичайно, це завжди важкий виклик для тренерського штабу", – сказав Почеттіно.
Дуже схоже на те, що аргентинський наставник розчарувався у Мудрику. Тож у найближчих матчах Михайло знову грітиме лаву запасних, або отримає кілька хвилин ігрового часу.
- Нагадаємо, що у поточному сезоні Михайло Мудрик зіграв 25 матчів у всіх турнірах, забив 4 голи та віддав 3 асисти. Однак усі очікують значно більшого від гравця, за якого віддали 70 мільйонів євро.
- Свій наступний матч Челсі зіграє 17 лютого. У цей день команда Почеттіно на виїзді зустрінеться з чинним чемпіоном Англії Манчестер Сіті.