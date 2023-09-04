Неадекватний та некомпетентний: почесний президент Дніпра-1 охарактеризував Кучера та Краснікова

У сезоні-2022/2023 Дніпро-1 посів друге місце в Українській Прем'єр-лізі, що дозволило клубу вперше в історії зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів. Проте у новій кампанії команда провалила старт та залишилася без єврокубків, перебуваючи в нижчій частині таблиці чемпіонату.

Такі результати вплинули на зміну кадрів у структурі віцечемпіона України. Клуб залишив головний тренер Олександр Кучер та спортивний директор Євген Красніков.

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Красніков та Кучер ніколи не викликали довіри у почесного президента Дніпра-1

Останні результати Дніпра-1 прокоментував почесний президент клубу Юрій Береза. Він провів тривалий час на передовій, а зараз повернувся до справ рідного клубу. У відвертому інтерв'ю він розповів усе, що думає про дует з Харкова, який працював у Дніпрі-1, особливо не підбираючи слів:

"На жаль, Андрій Анатолійович Русол помилився у виборі тренерського штабу. Будемо розбиратись, чому так вийшло. Я абсолютно довіряю Русолу, але вибір Кучера та Краснікова був пов'язаний лише з тим, що вони привели з собою футболістів Металіста, а Дніпру-1 тоді дуже не вистачало гравців.

Кучера та Краснікова ніхто не запрошував, вони прийшли самі, пообіцявши привести з собою гравців. Була повна безвихідь перед неповною безвихіддю. Начебто вони і врятували тоді Дніпро-1, але нам довелось грати за їхніми правилами".

Юрій Береза зазначив, що з самого початку не вірив у Олександра Кучера та Євгена Краснікова. Але на момент прийому їх на роботу він зі своїм сином Максимом пішов на фронт та фактично усунувся від прийняття рішень в Дніпрі-1. На думку, почесного президента Дніпра-1 клубу вдалося провести успішний сезон на багажі роботи, яку виконав попередній тренер.

"Кучер завоював з Дніпром-1 срібло лише завдяки багажу Йовічевича, який він заклав, хоча в мене й неоднозначне ставлення до Ігора після його відходу у Шахтар. Кучер просто підтягнув футболістів та розставив їх на потрібні місця. Саме завдяки напрацюванням Йовичевича Кучер і вискочив з Дніпром-1 на друге місце. Це правда.

Після програшу АЕК Ларнака у минулому сезоні я намагався поговорити з Кучером, але мені здалося, що цей молодий чоловік якийсь неадекватний. У мене з усіма тренерами було абсолютне порозуміння і контакт, але не з ним. Я ставив йому футбольні питання, а у відповідь він ніс якусь нісенітницю", – заявив Юрій Береза

За словами почесного президента дніпрян, після цього він перестав спілкуватися з тренером, а всі комунікації вів через гравців та Андрія Русола, до якого декілька разів звертався, щоб той звільнив чинного на той момент тренера. Проте виконавчий директора Дніпра-1 ставав на захист Кучера й заявляв, що в того є контракт, якого треба дотримуватися.

Як виявилось, Кучер – це не тренер, а футбольне нещастя. Пара Кучер – Красніков – основні винуватці вильоту Дніпра-1 з єврокубків. Я не вірю в їхній тандем. Вони люди зовсім іншого направлення. Це обкладання футболістів податками або грають тільки ті гравці, агенти яких знаходяться в орбіті Краснікова. Це металічне нещастя імені Ярославського. У Краснікова може бути успіх тільки в тій команді, де є мільярди. А у всіх інших клубах буде просто дурилово. Красніков – це гравець великих грошей, але рано чи пізно це закінчиться,

– підсумував діяльність колишніх працівників клубу Береза.

На думку почесного президента Дніпра-1, відставка Кучера стала логічним та правильним рішенням, яке треба було прийняти раніше хоча б на 2-3 матчі, тоді б дніпряни зіграли щонайменше в Лізі конференцій. Наразі Юрій повідомив, що повернувся до операційної діяльності клубу та бачить перспективи у проєкті Дніпра-1, який за його ініціативи був створений у 2015 році та постійно розвивався.

"Відставка Кучера? Я давно чекав його відставку та видихнув з полегшенням, коли вона відбулась. Якби Кучер пішов хоча б на дві-три гри раніше, то, як мінімум, Спартак (Трнаву) ми б пройшли. Зараз я повернувся в Дніпро-1, команда в багатьох аспектах розібрана, але перспективи у нас з’явились, тому що ми нарешті звільнились від цього нещастя", – сказав Береза.

. Після відставки Кучера Дніпро-1 залишається без постійного головного тренера. Наразі виконуючим обов'язки є Валерій Городов. Повідомлялося про перемовини з колишнім тренером Твенте Гонсало Гарсія-Гарсія, але після обстрілів Дніпра іспанський спеціаліст відмовився очолювати команду.

Наразі Дніпро-1 посідає 13 місце в УПЛ, яке є зоною перехідних матчів за право зберегти прописку в еліті українського футболу. Наступний матч команда зіграє 17 вересня проти Колоса.