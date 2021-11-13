Почесний громадянин Львова: легендарний екстренер Карпат розповів, чи повернеться в УПЛ

ЗМІ оприлюднили інформацію, що нібито білоруський тренер Олег Кононов може очолити Колос. Колишній тренер Карпат прокоментував таку інформацію.

Улюбленець львівських фанатів

55-річного тренера із Білорусі Олега Кононова сватають в український чемпіонат. Раніше наставник вже керував клубом УПЛ – львівськими Карпатами, які зараз виступають у Другій лізі України.

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Кононов прокоментував чутки навколо нібито його майбутнього призначення на пост головного тренера Колоса з Ковалівки. Білоруський спеціаліст зазначив, що у нього немає жодних пропозицій з України.

Дякую, що в Україні мене не забувають. Але поки що з приводу мого повернення до УПЛ до мене ніхто не звертався,

– відповів фахівець.

Спеціаліст перебуває у пошуках команди. Останнім клубом Кононова була латвійська Рига, яка провела під керівництвом білоруса 18 матчів.

Колос після 13 зіграних поєдинків йде на 11 місці у чемпіонаті, у його активі 11 очок.

Тренерська кар'єра Кононова в Україні