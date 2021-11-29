Почалися проблеми із головою: відверте зізнання Тайсона Ф'юрі про бій з Володимиром Кличко

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) поділився спогадами про поєдинок з ексчемпіоном світу у суперважкій вазі Володимиром Кличком (64-5, 53 КО).

Поєдинок відбувся 25 листопада 2015 року у Дюссельдорфі. Ф'юрі переміг одноголосним рішенням суддів та відібрав у Кличка чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO, IBF.

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Ф'юрі зізнався, як шість років тому у нього почалися проблеми із психікою після бою з Володимиром Кличком.

Шість років тому цього дня я переміг Володимира Кличка і став чемпіоном у надважкій вазі. Але після цього у мене почалися проблеми із психічним здоров'ям. Ніхто ніколи не застрахований від цього. Я продовжую боротися щодня. Ніколи не здавайтеся. Продовжуйте боротись. Хай благословить вас бог,

– заявив Ф'юрі.

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