Поблизу будинку президента Федерації футболу Албанії підірвали бомбу

У ніч з понеділка на вівторок, 25 січня, поблизу будинку Арманда Дюка, який є президентом Федерації футболу Албанії, стався вибух. На щастя, ніхто не постраждав.

Зловмисників розшукує поліція

Поблизу будинку Дюка зафіксували вибух тротилу. Під час неприємного інциденту в оселі перебувала дружина керівника футболу країни.

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Жінка не постраждала, проте матеріальні збитки є досить значними.

На місце події одразу прибула поліція, яка почала працювати над з’ясуванням особи злочинця.

Сам Дюка запевнив, що вибух був досить потужним. Невідомі підірвали вибухівку поблизу воріт.

Ворота, більше не працюють, але це не важливо. Камери мають кадри. Чоловік з капюшоном підійшов до воріт і поклав динаміт на механізм, який відкриває ворота, після чого динаміт вибухнув,

– сказав функціонер.

Арманд Дюка: що відомо