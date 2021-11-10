Побачив обличчя і подумав "Мамо люба", – Кличко назвав найяскравіший бій у своїй кар'єрі

Вічний чемпіон світу за версією WBC Віталій Кличко назвав найяскравіший поєдинок у своїй кар'єрі. На жаль, для нього він завершився поразкою.

Кличко-старший в інтерв'ю Дмитру Гордону згадав, як він боксував проти Леннокса Льюїса. Бій був зупинений через жахливий розтин у Віталія.

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"Вважаю, що одним із найзнаменитіших поєдинків, де мені довелося випробувати свої навички та здібності з найкращим боксером в історії, одним із найкращих був бій з Ленноксом Льюїсом. На превеликий жаль, тоді поєдинок закінчив лікар. Леннокс обіцяв реванш, але він не відбувся. Вважаю, що тоді я відповів своїм скептикам. Один із яскравих поєдинків", – почав він.

Можу сказати, так жахливо у жодному поєдинку я не виглядав. У мене чудова реакція, моя техніка... Моя реакція давала мені можливість не пропускати ударів. Але у поєдинку з Ленноксом я виглядав жахливо. У поєдинку я не бачив себе і був проти зупинки бою. Але потім побачив своє обличчя і подумав: "Мамо люба". Мурашки побігли по шкірі,

– сказав Кличко.

Що відомо про бій Кличко – Льюїс