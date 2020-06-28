Київське "Динамо" зазнало сьомої поразки у рамках чемпіонату України сезону 2019/2020. У Чернігові кияни 28 червня програли "Десні" у 28 турі УПЛ.

Десна – Динамо 3:2

Голи: Картушов, 12, Каргбо, 26 (авт), Гітченко, 90+1 – Циганков, 4, 86

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Камбек "Десни"

Уже на старті матчу гості відправили "Десну" в нокдаун. Після навісу у штрафний Буяльського Конопля невдало вибив і м'яч після дотику Огірі опинився у Циганкова.

Капітан "Динамо" швидко обробив м'яч і пробив точно в кут – 1:0.

Здавалося, що забитий м'яч додасть впевненості футболістам "Динамо" і ті продовжать атакувати. Але кияни кинули грати у футбол.

"Десна" швидко оговталася і перехопила ініціативу.

На 9 хвилині момент був у Фаворова, але Денис пробив точно в руки голкіперу Бущану. Ще за мить змарнував момент Філіппов, який пробив у дальній кут, але не зміг відзначитися.

На 12 хвилині "сіверяни" відновили паритет на табло.

Кузик виконав розрізну передачу у штрафний на Картушова: м'яч пролетівши між ніг Шепелєва і потрапив до гравця "Десни", який завдав удару по воротах Бущана. Перший удар Георгій відбив та з другої спроби Картушов таки відзначився.

Пропущений гол ніяк не подіяв на "Динамо", яке, здавалося, не знало, для чого вийшло на футбольне поле.

Дуже швидко гольову нагоду мав Будківський, але м'яч після його удару головою все ж не потрапив у кут. Захист "Динамо" тріщав по швах.

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Стовідсоткову нагоду на 20 хвилині змарнував Кузик. Орест втік віч-на-віч з Бущанов та пробив повз голкіпера. М'яч розминувся з воротами, на щастя для "Динамо".

Гол назрівав і на 26 хвилині кияни допомогли господарям відзначитися. Після подачі кутового дебютант "Динамо" зрізав м'яч у власні ворота – 2:1.

Після другого пропущеного голу "Десна" віддала ініціативу "Динамо", але кияни не створили жодного бодай напівмоменту.

Божевільна розв'язка

По перерві у "Динамо" відбулася заміна: замість Каргбо вийшов Де Пена і чи не першим дотиком ледь не відзначився. Потужний удар уругвайця відбив Паст.

Ще одна нагода була у Вербіча, після передачі Буяльського на хід у штрафний. Словенець у падінні дотягнувся до м'яча, але не переграв Паста.

На 57 хвилині знову загрожував воротам "сіверян" Де Пена, та його удар головою легко парирував Паст.

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Майже відразу поховати "Динамо" міг Кузик. Андрієвський грубо обрізався у центрі поля й дозволив Оресту втекти на побачення з Бущаном. Георгій, якому партнери повинні ставити пам'ятник, відбив важкий удар.

У середині тайму Михайличенко підсилив центр поля Сидорчуком та Дуелундом, знявши Шепелєва та Андрієвського відповідно.

"Динамо" не вдавалося розхитати оборону "Десни", тому в хід пішли навіть дальні удари. Караваєв, який у цій грі закривав позицію лівого оборонця, пробив здалеку, але трішки вище воріт.

Після 70-ї хвилини "Динамо" помітно втомилося, тому гострих моментів поменшало. Окрім того, Олександр Рябоконь освіжив склад Мостовим і Тотовицьким.

В останню десятихвилинку найбільше старався Сидорчук та Де Пена, одна густі ряди захисту "Десни" ліквідовували всю небезпеку.

Натомість черговий сейв на свій рахунок записав Бущан, відбивши дальній постріл Домбровського.

На 86 хвилині "Динамо" таки досягло свого. Де Пена на силу прострілив з лівого флангу і Циганков п'ятою переправив м'яч у сітку. На 88 хвилині вирвати перемогу для "Динамо" міг Вербіч. Та словенець у ближньому бою не переграв Паста.

Через хвилину Вербіч приборкав м'яч у штрафному і пробив з розвороту у нижній кут. Паст у чергове був на висоті.

Хоча момент були у "Динамо", третій м'яч, а він і переможний, провела "Десна". Після навісу Арвеладзе Гітченко ударом головою відправив м'яч за складною для Бущана траєкторією – 3:2 перемога "Десни".

Десна – Динамо відеоогляд

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