Пляшкою прямо у голову: матч Бундесліги зупинили через напад на суддю
Поєдинок німецької Бундесліги між Бохумом та Боруссією Менхенгладбах не закінчився. Все через поведінку фанатів господарів.
Скандальна витівка уболівальників
Зустріч була зупинена на 71-й хвилині. Хтось із фанатів господарів кинув пляшкою прямо у потилицю бокового судді, який від удару аж присів на газон, пише 24 канал.
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Після чого головний арбітр матчу одразу зупинити поєдинок та підійшов до свого помічника на фланзі. Той показав, що з ним усе гаразд, але Беньямін Кортус вирішив повністю припинити матч. Арбітр вказав командам та іншим суддям попрямувати у підтрибунне приміщення.
Декілька футболістів Бохума підійшли до трибуни, звідки прилетіла пляшка, та почали дорікати уболівальникам.
Відео скандального моменту
На момент зупинки рахунок у зустрічі був 0:2 на користь Боруссії. Обидва голи були забиті у другому таймі, їх авторами стали Плеа та Емболо.
Наразі невідомо, яка буде доля поєдинку. Офіційно матч не буде дограний 19 березня. Остаточне рішення представники Бундесліги оголосять найближчим часом.
- Відзначимо, що перед цим поєдинком Боруссія Менхенгладбах із 30 очками посідає 13-те місце. Бохум із 32 пунктами поки йде 11-м.
- Якщо Бохуму зарахують поразку, то Боруссії вдасться випередити суперника у турнірній таблиці на один бал.