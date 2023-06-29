Експерша ракетка світу розбила ракетку об вишку судді через рішення рефері: емоційне відео

Чеська тенісистка Кароліна Плішкова вилетіла з турніру WTA500 в Істборні від росіянки Дар'ї Касаткіної. У 18-ї ракетки світу здали нерви після одного з програних розіграшів.

Колишній першій ракетці світу не сподобалось рішення судді на вишці. Під час одного з розіграшів, на думку Кароліни Плішкової, Дар'я Касаткіна влучив в аут, але рефері показала, що росіянка потрапила м'ячем у межі корту, тому гейм віддала російській тенісистці, пише 24 Канал.

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Емоції взяли гору над професіоналізмом

Після чого чешка вирішила виплеснути свої емоції назовні. Вона ідучи до своєї лавки вдарила ракеткою об вишку, на якій сидить суддя, та одразу ж у спину почула зауваження від рефері. Після чого Плішкова з усієї сили кинула ракетку об корт та незадоволена сіла на короткий відпочинок.

Плішкова вдарила суддівську вишку: дивіться відео

Відзначимо, що цей матч Касаткіній Плішкова таки програла. Тенісистки провели на корті 2 години 1 хвилину та видали 3-сетовий трилер – 2:1 (3:6, 6:3, 6:3). До чвертьфіналу прокує росіянка.

Цікаво, що це вже не перший випадок, коли Кароліна не вгамовувала свої емоції. Ще жорсткіший епізод був на турнірі у 2018-му в Римі, коли чешка програла Марії Саккарі з Греції. Тоді після матчу Плішкова потиснула руку суперниці, після чого декілька разів вдарила ракеткою по вишці, поки не зламала її. Таким чином Кароліна намагалась висловити своє обурення рішенням судді.

Кароліна Плішкова – 18-та ракетка світу, яка у 2023-му році не завоювала жодного трофея. На її рахунку понад 754 тисяч доларів призових у поточному сезоні. А загалом за кар'єру чешка заробила вже понад 25 мільйонів призових та здобула 16 кубків.