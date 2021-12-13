Атлетико – Баварія, ПСЖ – МЮ: результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

13 грудня 2021 , 13:22
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Джерело:

24 канал

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2021/2022. Усі пари першого раунду плей-офф далі в матеріалі.

На стадії 1/8 фіналу зіграють 16 команд, які подолали груповий етап. Під час жеребкування клуби були розділені на два кошики по 8 команд – сіяні та несіяні.

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Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

  • Бенфіка – Реал
  • Вільярреал – Манчестер Сіті
  • Атлетико – Баварія
  • Зальцбург – Ліверпуль
  • Інтер – Аякс
  • Спортинг – Ювентус
  • Челсі – Лілль
  • Манчестер Юнайтед – ПСЖ
До уваги. Перші поєдинки 1/8 фіналу заплановані на 15/16 та 22/23 лютого. Матчі-відповіді відбудуться 8/9 та 15/16 березня. Початок всіх поєдинків о 22:00. На стадії плей-офф більше не буде діяти правило виїзного голу.
Автор: Михайло Гема