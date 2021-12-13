Атлетико – Баварія, ПСЖ – МЮ: результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
13 грудня 2021 , 13:22Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2021/2022. Усі пари першого раунду плей-офф далі в матеріалі.
На стадії 1/8 фіналу зіграють 16 команд, які подолали груповий етап. Під час жеребкування клуби були розділені на два кошики по 8 команд – сіяні та несіяні.
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Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
- Бенфіка – Реал
- Вільярреал – Манчестер Сіті
- Атлетико – Баварія
- Зальцбург – Ліверпуль
- Інтер – Аякс
- Спортинг – Ювентус
- Челсі – Лілль
- Манчестер Юнайтед – ПСЖ