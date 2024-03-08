Без капітана Шахтаря, але із дебютантом: кого Реброва викликав на плей-оф відбору на Євро-2024

У п'ятницю, 8 березня, у Будинку футболу у Києві відбулась пресконференція головного тренера збірної України Сергія Реброва. Наставник оголосив фінальну заявку на березневий збір та матчі.

В основну заявку "синьо-жовтих" увійшли 26 футболістів. Через травму Сергій Ребров не зможе розраховувати на досвідченого гравця та капітана донецького Шахтаря Тараса Степаненка.

До теми Оголосить фінальну заявку збірної України: онлайн-трансляція пресконференції Реброва

Україна підходить із втратою

Його місце у заявці зайняв футболіст, який став відкриттям для київського Динамо Володимир Бражко. 22-річний опорник, який був капітаном "молодіжки" України (U-21), отримав свій дебютний виклик у головну команду країни.

Заявка збірної України

Голкіпери: Георгій Бущан (Динамо), Анатолій Трубін (Бенфіка) та Андрій Лунін (Реал).

Георгій Бущан (Динамо), Анатолій Трубін (Бенфіка) та Андрій Лунін (Реал). Захисники: Олександр Караваєв, Денис Попов (обидва – Динамо), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – Шахтар), Богдан Михайліченко (Полісся), Віталій Миколенко (Евертон), Ілля Забарний (Борнмут) та Максим Таловєров (ЛАСК).

Олександр Караваєв, Денис Попов (обидва – Динамо), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – Шахтар), Богдан Михайліченко (Полісся), Віталій Миколенко (Евертон), Ілля Забарний (Борнмут) та Максим Таловєров (ЛАСК). Півзахисники: Олександр Зубков, Георгій Судаков (обидва – Шахтар), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва – Динамо), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1), Олександр Зінченко (Арсенал), Віктор Циганков (Жирона), Михайло Мудрик (Челсі), Сергій Сидорчук (Вестерло) та Руслан Маліновський (Дженоа).

Олександр Зубков, Георгій Судаков (обидва – Шахтар), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва – Динамо), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1), Олександр Зінченко (Арсенал), Віктор Циганков (Жирона), Михайло Мудрик (Челсі), Сергій Сидорчук (Вестерло) та Руслан Маліновський (Дженоа). Нападники: Артем Довбик (Жирона), Роман Яремчук (Валенсія), Данило Сікан (Шахтар) та Владислав Ванат (Динамо).

Резервний список: Дмитро Різник, Єгор Назарина (обидва – Шахтар), Олександр Тимчик (Динамо) та Олексій Гуцуляк (СК Дніпро-1).

21 березня підопічні Сергія Реброва спробує переграти боснійців у півфіналі плей-оф відбору на Євро-2024. Початок зустрічі о 21:45 (за київським часом).

У випадку перемоги "синьо-жовті" зустрінуться 26 березня у фіналі проти тріумфатора протистояння Ізраїль – Ісландія (21 березня).

Чемпіонат Європи-2024 відбудеться у Німеччині. Футбольне свято розпочнеться 14-го червня та триватиме до 14-го липня. Україна, у разі успіху в рамках плей-оф, на груповому етапі гратиме у квартеті "Е" , де на неї вже чекають Бельгія, Румунія та Словаччина.

Напередодні збірна Боснії і Герцеговини оголосила свою заявку на матч проти України. Головний тренер боснійців Саво Милошевич прокоментував свій вибір гравців та заговорив про якості, які допоможуть його команді переграти "синьо-жовтих".