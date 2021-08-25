Плавець Коль приніс Україні перше "срібло" на Паралімпіаді-2020
25 серпня 2021 , 11:43Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Антон Коль приніс Україні другу медаль на Паралімпіаді-2020 у Токіо. Український плавець здобув "срібло" на дистанції 100 метрів на спині у класі S1.
Перше "срібло" України
31-річний плавець із Нікополя Антон Коль поповнив скарбничку України на японській землі. Українець поступився лише представнику Ізраїлю Іяду Шалабі.
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Клас S1 – охоплює спортсменів з дуже серйозними проблемами координації в чотирьох кінцівках або з відсутністю використання ніг, тулуба, рук і мінімальним використанням тільки плечей. Плавці цього класу мають різні види інвалідності, включаючи церебральний параліч
- Для Коля ця нагорода стала вже третьою олімпійською у кар'єрі та першою "срібною". До цього українець двічі підіймався на третю сходинку п'єдесталу на Олімпіаді у Ріо на дистанціях 100 метрів та 50 метрів на спині у класі S1.