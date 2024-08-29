Анна Гонтар – бронзова призерка Паралімпійських ігор-2024 з плавання

Ввечері 29 серпня відбуваються фінали із плавання на Паралімпійських іграх-2024. Аж 8 українських параплавців відібрались до фінальних запливів.

У першому Антон Коль став автором першої нагороди України на Паралімпіаді у Парижі. Українець фінішував другим у запливі 100 метрів на спині у класі S1, пише 24 Канал.

До теми Лік нагород відкрито: медалі України на Паралімпійських іграх у Парижі

Друга медаль України

На жаль, Роману Бондаренку та Дмитру Ванзенку не вдалось фінішувати у топ-3. 20-річна уродженка Херсона Анна Гонтар стала першою українською плавчинею, яка взяла участь у фінальному запливі серед жінок на Паралімпіаді-2024.

Молода спортсменка боролась за медалі на дистанції 50 метрів вільним стилем у класі S6. Гонтар стартувала із третьої доріжки.

Анна Гонтар показала час 33.01 секунди та стала третьою на Паралімпійських іграх-2024.



Результати запливу на 50 метрів вільним стилем / Скриншот із офіційного сайту Паралімпіади

Це вже друга нагорода для України на Паралімпіади-2024 та друга особиста медаль у кар'єрі Анни Гонтар. У Токіо українка завоювала "бронзу" у цьому виді програми з параплавання.