Плакала від щастя, – легендарна легкоатлетка зворушливо привітала з Днем захисників України

У четвер, 14 жовтня, привітання захисникам України передають і деякі наші спортсмени. Із зворушливими словами звернулася до воїнів знаменита легкоатлетка Ірина Ліщинська.

Срібна призерка Олімпійських ігор у Пекіні-2008 надзвичайно зворушливо привітала українців із Днем захисників та захисниць України, який відзначається 14 жовтня.

До слова У Києві відбувся марш до Дня захисників і захисниць: фото та відео зі столиці

"Низький уклін всім, хто захищає нашу країну! Завдяки вам, ми можемо спокійно жити! У 2014 році нам довелося за 30 хвилин покинути рідний дім і місто Донецьк, щоб залишитися в живих від переслідування. Ніколи не зможу забути цей жах.

Коли на блокпості в районі Мар'їнки я побачила українські прапори і військових, я почала плакати від щастя. Я вперше відчула себе в безпеці. Дякую вам", – написала Ліщинська.

Що відомо про Ліщинську

Разом з Іриною на п'єдестал Олімпіади у Китаї піднялася і Наталія Тобіас. Спортсменка з Донецька фінішувала тоді третьою.

Ліщинська також ставала другою на чемпіонаті світу 2007 року, перемагала на Кубку Європи-2004. Після завершення кар'єри працювала в НОК України, займається пропагандою легкої атлетики. У 2018 року виступала на захист українського режисера Олега Сенцова, заарештованого спецслужбами Росії.