Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине-2008 чрезвычайно трогательно поздравила украинцев с Днем защитников и защитниц Украины, который отмечается 14 октября.

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"Низкий поклон всем, кто защищает нашу страну! Благодаря вам, мы можем спокойно жить! В 2014 году нам пришлось за 30 минут покинуть родной дом и город Донецк, чтобы остаться в живых от преследования. Никогда не смогу забыть этот ужас. Когда на блокпосту в районе Марьинки я увидела украинские флаги и военных, я начала плакать от счастья. Я впервые почувствовала себя в безопасности. Спасибо", – написала Лещинская.

Что известно о Лищинской

Вместе с Ириной на пьедестал Олимпиады в Китае поднялась и Наталья Тобиас. Спортсменка из Донецка финишировала тогда третьей.

Лещинская также становилась второй на чемпионате мира 2007 года, побеждала на Кубке Европы-2004. После завершения карьеры работала в НОК Украины, занимается пропагандой легкой атлетике. В 2018 году выступала в защиту украинского режиссера Олега Сенцова, арестованного спецслужбами России.