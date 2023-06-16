Золота зв'язка українців спрацювала: Циганков з пасу Мудрика забив переможний гол македонцям

Вінгер Жирони Віктор Циганков в другому матчі поспіль відзначився забитим голом. Результативний удар ексдинамівця вивів команду Реброва вперед в матчі з Північною Македонією.

Збірна України провела два протилежні тайми в другому матчі відбору Євро-2024 проти Північної Македонії. Безпорадність наших футболістів втілилися у два голи "червоних левів" в першій 45-хвилинці, пише 24 Канал.

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Невідомо, що говорив Сергій Ребров у перерві своїм підопічним, але на другий тайм вони вийшли абсолютно іншою командою. Спочатку захисник Борнмута Ілля Забарний з кутового скоротив розрив у рахунку до мінімуму.

А вже на 68-й хвилині "синьо-жовті" зрівняли рахунок. Юхим Конопля скористався пасом вінгера Челсі Михайла Мудрика та відновив паритет – 2:2.

А переможну крапку в матчі поставив Віктор Циганков. Гравець Жирони переграв у повітрі захисника господарів поля та відправив м'яч в сітку воріт македонців. До речі, гольовий пас на Віктора виконав все той же Мудрик.

Відео голу Циганкова

Віктор Циганков відзначився в другому матчі поспіль. Нагадаємо, що у товариському поєдинку проти Німеччини українець записав на свій рахунок дубль.