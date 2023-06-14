Любитель жовтих карток та без великого досвіду: хто розсудить матч Північна Македонія – Україна

Вже 16 червня збірна України з футболу проведе свій другий матч у відборі на Євро-2024. Суперником "синьо-жовтих" стане Північна Македонія.

За декілька днів до початку матчу УЄФА призначила суддівську бригаду на зустріч Північна Македонія – України. Поєдинок розсудить бригада рефері із Швейцарії, яку очолить 38-річний Лукас Фендріх.

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Другий матч на рівні національних команд

Його помічниками на бокових лініях будуть Стефан Де Алмейда та Йонас Ерні, а четвертим рефері за межами футбольного поля буде Алессандро Дудіч.

Зверніть увагу! Матч Північна Македонія – Україна розпочнеться 16 червня о 21:45. Це буде друга зустріч для Сергія Реброва на чолі синьо-жовтої збірної. Напередодні цього поєдинку Україна зіграла внічию з Німеччиною 3:3.

Україна розпочала відбір на Євро-2024 з поразки від Англії 2:0. Північна Македонія переграла Мальту 2:1.

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