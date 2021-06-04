Канада вибила Росію: визначилися півфіналісти чемпіонату світу з хокею

У півфінальних матчах чемпіонату світу з хокею-2021 у Ризі зіграють США, Фінляндія, Канада і Німеччина.

Канада – Росія 2:1 ОТ

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Збірна Олімпійського комітету Росії (ОКР) несподівано програла Канаді. Класичне протистояння, в якому росіяни вважалися явним фаворитом, закінчилося перемогою "кленових" в овертаймі (2:1).

Рахунок був відкритий в кінцівці другого періоду. За п'ять з половиною хвилин до його завершення Євген Тимкін відзначився своєю першою шайбою на ЧС і вивів ОКР вперед.

На старті третьої двадцятихвилинки "кленове листя" скористалися видаленням Володимира Тарасенка. Більшість реалізував Адам Хенрік.

Перемогу канадцям приніс Ендрю Манджапане, який забив свій п'ятий гол у п'яти матчах на турнірі. Його партнер по команді Трой Стечер зробив кілька помилкових замахів і викотив шайбу на порожні ворота, де її вже чекав перший.

Канада – Росія відеоогляд

Таким чином, в півфіналі ЧС-2021 зустрінуться такі пари:

Канада – США

Фінляндія – Німеччина

Обидва матчі пройдуть в суботу, 5 червня.