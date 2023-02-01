Питання грошей не стоїть взагалі: Ярмоленку приписують повернення у Динамо

Все більше чуток з'являється навколо можливого повернення Андрія Ярмоленка в АПЛ. Київське Динамо та сам футболіст хочуть знову возз'єднатись.

Наразі в Андрія є чинний контракт із Аль-Айном, який розрахований до 30 червня 2023 року. Сам Ярмоленко хоче знову одягнути футболку київського Динамо. Український гранд теж має намір повернути колишнього лідера команди.

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Повернення лідера

За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, якщо Ярмоленку та Аль-Айну не вдасться домовитись достроково припинити співпрацю, то вже по закінченню сезону-2022/2023, коли в Андрія якраз спливає угода, футболіст безкоштовно покине клуб ОАЕ та повернеться у Київ.

Щодо Андрія Ярмоленка, то у гравця чинний контракт в Еміратах. І при цьому шалене бажання повернутись в Динамо. Питання грошей не стоїть взагалі. Тому в Туреччину він точно не поїде. Якщо зараз не домовиться полюбовно розійтись з Аль-Айном, то вже влітку приїде в Київ безкоштовно,

– написав Бурбас.

Турецький журналіст Ертан Сузгун вже навіть заявив, що Динамо офіційно звернулось до еміратського клубу щодо придбання Ярмоленка.

У трансфері правого вінгера, який може зіграти якраз на позиції Віктора Циганкова, який перейшов у Жирону, зацікавлений турецький Башакшехір. Також Андрію приписували інтерес зі сторони Трабзонспора.

Однак ці обидва варіанти будуть не пріоритетними для Ярмоленка, коли перед ним з'явилась можливість повернутись у рідній вже для нього клуб.

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