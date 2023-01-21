Фанати Челсі присвятили Мудрику пісню: згадали про Україну і потролили Арсенал: яскраве відео

Українець провів за "синіх" менше тайму, але вже став улюбленцем місцевих вболівальників. На честь нього склали кричалку, де не забули поглузувати із принципового суперника.

Михайло Мудрик нарешті дебютував в АПЛ. Тиждень тому українець перейшов з Шахтаря в Челсі за 70 мільйонів євро, а тепер вийшов на поле у грі з Ліверпулем в другому таймі.

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Українець не зміг принести перемогу своїй команді, матч завершився з рахунком 0:0. Втім Михайло був одним з найгостріших гравців Челсі і ледь не забив у ворота Аліссона в середині другого тайму.

Вболівальники "синіх" вражені грою українця і вже навіть склали фанатську кричалку на адресу Мудрика. У ній не обійшлось без тролінгу Арсенала, у якого Челсі і перехопив Михайла.

Текст пісні про Мудрика:

Він прилетів з УкраїниНа приватному літаку Беллі.Мудрик спитав мене,Чи Арсенал колись вигравав Лігу чемпіонів?Я відповів йому, що ні.Ти знаєш, куди потрібно йти.Тоді він сказав мені:"Я хочу підняти третій Кубок"

Під третім Кубком мається на увазі трофей за перемогу в Лізі чемпіонів. Наразі в активі Челсі є два Кубка чемпіонів. У 2012 році команда Роберто Ді Маттео виграла фінал у Баварії в серії пенальті, тоді як у 2021-му підопічні Томаса Тухеля мінімально переграли Манчестер Сіті.

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Як Мудрик засвітився в Шахтарі

Нагадаємо, що першу частину сезону Мудрик провів у рідному Шахтарі, де показав неймовірні результати. У 18 матчах за "гірників" він відзначився 10 голами та 9 результативними передачами.

Перехід до лондонців дозволив Михайлові стати найдорожчим гравцем в історії України. Наразі після 20-ти зіграних поєдинків Челсі посідає 10 місце в турнірній таблиці, відстаючи від зони Ліги чемпіонів аж на десять балів.