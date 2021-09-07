Загалом паралімпійська збірна України здобула 98 медалей. І найбільшу кількість – 43 нагороди – принесли саме плавці.

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Крипак повернувся з Токіо з медалями та світовими рекордами

26-річний Максим Крипак повернувся зі змагань з сімома медалями і двома світовими рекордами. Харків'янин став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади-2021 в Токіо.

Паралімпієць зауважив, що на змаганнях зробив усе можливе. Цьому передували посилені тренування, і ні карантин, ні тимчасові обмеження, не стали на заваді.

Коли нам сказали, що Паралімпіада переноситься на рік, звісно, були засмучені. Адже, відверто кажучи, ми в той період вже були готові до старту,

– пригадав Крипак.

За його словами, паралімпійці одразу розуміли, що буде непросто. Адже потрібно було втримати форму. До того ж були закриті всі комплекси, а потрібно було десь тренуватися. Тому спортсмени їздили до тренера і займалися на свіжому повітрі.

Максим здобував перемогу за перемогою. Але поки не завершились змагання, навіть не зідзвонювався з рідними, аби бути максимально сконцентрованим.

"Я така чутлива, емоційна людина, як і мої батьки. І вже коли був останній старт, після останнього виступу, ми зідзвонилися і дали волю емоціям", – розповів мультимедаліст Паралімпіади.



Мультимедаліст Паралімпіади-2020 Максим Крипак / Скриншот з відео 24 каналу

Батьки Максима підкреслили, що такий результат завдяки його неймовірній працьовитості. Мама рекордсмена порівняла його з бджілкою, яка постійно трудиться. "У мене було тремтіння по тілу щоразу, коли лунав гімн на його честь", – зазначив тато спортсмена.

Плавець Веракса виборов 3 медалі на Паралімпіаді-2020

Українські плавці в Токіо викликали фурор – взяли 43 нагороди, ледь не половину зі всіх медалей. 3 з них здобув ще один харківський спортсмен Максим Веракса.

"Перша медаль бронзова – 50 метрів вільним стилем. Я 2 соті виграв у 4, 5 і місця. Це мить! Це не 2 десяті", – згадав він.

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Обох харківських спортсменів тренує Василь Кеке. Він пригадав, як щовечора у Токіо влаштовував розбір запливів своїх підопічних.

З одним я працюю вже 30 років. З Максимом почали з 2015 року. Поступово вони ставили перед собою завдання й прагнули їх здійснити,

– зазначив тренер.



Медалісти Паралімпіади з тренером Василем Кеке / Скриншот з відео 24 каналу

Попереду в спортсменів 2 місяці відпочинку, адже тренування та Паралімпіада забрали чимало сил. А далі – знову до тренувань. Атлети готуватимуться до чергових змагань та Паралімпійських ігор-2024 в Парижі.