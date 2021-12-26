Після зіткнення з воротарем: футболіст з Алжиру помер від серцевого нападу під час матчу
Джерело:твітер Sinar Harapan
У суботу, 25 грудня, перестало битись серце Соф'яна Лукара. Футболіст після боротьби на полі знепритомнів та так і не повернувся до тями.
Чорна смуга у футболі
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Після медичної допомогти потерпілий продовжив гру, але відіграв лише 10 хвилин. Гравця схопило серце.
Алжирського футболіста відразу відправили у найближчий госпіталь. Але медикам не вдалось врятувати життя Лукара. Життя гравця обірвалось ще дорогою до лікарні.
Відео з поля
Команди продовжили гру, але після сумної звістки припинили матч. Футболісти пішли у підтрибунне приміщення, де дали волю емоціям. Майже усі були в шоці та зі сльозами на очах від почутого.
Відео емоцій гравців після смерті Лукара
Соф'яну Лукару було лише 28 років.
- На жаль, у футболі почастішали випадки із серцевими нападами. А розпочалось все після того, як на Євро-2020 Крістіан Еріксен втратив свідомість прямо під час матчу. На щастя, його життя медикам вдалось врятувати. Після цього такі епізоди не є рідкістю.
- Нещодавно футболіст Марін Качич знепритомнів на тренуванні. Лікарі протягом трьох днів боролись за життя молодого гравця, але безрезультатно. Качич покинув цей світ у 23-річному віці.