Після зіткнення з воротарем: футболіст з Алжиру помер від серцевого нападу під час матчу

У суботу, 25 грудня, перестало битись серце Соф'яна Лукара. Футболіст після боротьби на полі знепритомнів та так і не повернувся до тями.

Чорна смуга у футболі

Жахливий епізод стався у другій за силою лізі Алжиру у матчі Оран – Саїд. Соф'ян Лукар зіткнувся з власним голкіпером.

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Після медичної допомогти потерпілий продовжив гру, але відіграв лише 10 хвилин. Гравця схопило серце.

Алжирського футболіста відразу відправили у найближчий госпіталь. Але медикам не вдалось врятувати життя Лукара. Життя гравця обірвалось ще дорогою до лікарні.

Відео з поля

Команди продовжили гру, але після сумної звістки припинили матч. Футболісти пішли у підтрибунне приміщення, де дали волю емоціям. Майже усі були в шоці та зі сльозами на очах від почутого.

Відео емоцій гравців після смерті Лукара

Соф'яну Лукару було лише 28 років.