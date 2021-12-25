Летальний випадок у хокеї

Сумна звістка надійшла 24 грудня. Ніклас Каус виступав за німецьку команду до 20 років. Неприємний випадок стався у матчі проти Бад-Наухайма.

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Хокеїст зазнав складної травми, коли після боротьби сильно врізався головою об борт. Спортсмена миттєво повезли у госпіталь, де лікарі протягом п'яти днів боролись за життя німецького хокеїста. Але врятувати його не вдалось. Каусу було лише 18 років.

Спортивний директор Франкфурта Патрік Штейнграф прокоментував смерть хлопця та висловив співчуття родині загиблого. Ця звістка шокувала усіх у клубі.

Текст публікації з твітера Complete Hky News

З жалем повідомляємо про смерть захисника Левена Франкфурта U-20 Нікласа Кауса у віці 18 років.

Каус отримав травми під час боротьби на льоду, коли врізався головою у борт.