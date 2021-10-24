Після єврокубкових матчів початок наступної гри завжди складніший, – тренер Шахтаря

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі поділився своїми думками щодо гри 12 туру УПЛ проти Ворскли. "Гірники" у меншості обіграли суперників.

"На початку нам створи складності"

У першому таймі Ворскла виглядала більш ініціативною. Господарі контролювали м'яч та активно атакували.

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На запитання чи було вже ж таки це рішення тренера, віддати ініціативу суперникам, наставник Шахтаря, відповів, що ні. Та наголосив, що "після єврокубкових матчів початок наступної гри завжди складніший".

Ви правильно сказали, що на початку нам створили складності. Однак до видалення у нас вже було кілька шансів забити, і далі було видно наш прогрес. Звичайно, після видалення нам стало легше. Грати 11 проти 10 – це не те ж саме, що 11 на 11,

– сказав Роберто Де Дзербі.