Після скандалу з Магучіх: росіянці Ласіцкене не дали візу у США для участі у турнірі
Джерело:sportrbc.ru
Олімпійська чемпіонка Токіо з Росії легкоатлетка Марія Ласіцкене не отримала візу у США. Через це стрибунка у висоту пропустить етап Діамантової Ліги.
У США росіянки не буде
Про проблеми легкоатлетки повідомила її менеджерка Ольга Назарова. Відсутність Марії Ласіцкене буде чудовим подарунком для її суперниць.
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На жаль, ми не змогли отримати дозвіл на в'їзд у США. Тому Марія пропустить американський етап. Дякуємо усім, хто намагався нам допомогти,
– заявила менеджерка спортсменки.
Ольга Назарова не повідомила причину, чому спортсменці відмовили у візі. Цікаво, що Ласіцкене не єдина з російських легкоатлеток, яка не отримала візу. Турнір у США також пропустить срібна призерка Олімпіади-2020 із стрибків з жердиною Анжеліка Сидорова.
Ймовірно, що це пов'язано з тим, що раніше американське посольство оголосило про скорочення обсягу наданих Росії консульських послуг і припинення обробки заявок на видачу неімміграційних віз.Діамантова ліга у Юджині стартує 21 серпня.
Ласіцкене потрапила у скандал з Магучіх
- Олімпійські ігри у Токіо стали тріумфальними для представниці ОКР Марії Ласіцкене. Вона взяла планку на висоті 2.04 та стала переможницею змагань, випередивши австралійку Ніколу Макдермотт та українку Ярославу Магучіх. Саме після фото з останньою розгорівся скандал.
- Після підсумкових результатів Ярослава та Марія на емоціях обійнялись та зробили традиційне спільне фото. Після цього усі почали звинувачувати Ярославу у тому, що вона не повинна була робити цю світлину та має публічно вибачитись за свій вчинок.
- Після прильоту в Україну Ярослава запевнила, що у її вчинку не було жодної політичної позиції. Вона поважає українських воїнів, які боронять кордон та мир у нашій країні, а фото зробила на піднесених емоціях після медалі.
- Ласіцкене у своєму інстаграмі прокоментувала ситуацію з українкою. Російська легкоатлетка заступилась за Магучіх та запевнила, що жодні заяви не змінять поваги та ставлення до українських стрибунок у висоту. Марія заявила, що більше ніяк не буде коментувати цей розголос серед фанатів та журналістів.