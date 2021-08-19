Після скандалу з Магучіх: росіянці Ласіцкене не дали візу у США для участі у турнірі

Олімпійська чемпіонка Токіо з Росії легкоатлетка Марія Ласіцкене не отримала візу у США. Через це стрибунка у висоту пропустить етап Діамантової Ліги.

У США росіянки не буде

Про проблеми легкоатлетки повідомила її менеджерка Ольга Назарова. Відсутність Марії Ласіцкене буде чудовим подарунком для її суперниць.

Варто прочитати Росіянка Лесіцкене вперше прокоментувала фото з Магучіх, яке викликало шалений хейт

На жаль, ми не змогли отримати дозвіл на в'їзд у США. Тому Марія пропустить американський етап. Дякуємо усім, хто намагався нам допомогти,

– заявила менеджерка спортсменки.

Ольга Назарова не повідомила причину, чому спортсменці відмовили у візі. Цікаво, що Ласіцкене не єдина з російських легкоатлеток, яка не отримала візу. Турнір у США також пропустить срібна призерка Олімпіади-2020 із стрибків з жердиною Анжеліка Сидорова.

Ймовірно, що це пов'язано з тим, що раніше американське посольство оголосило про скорочення обсягу наданих Росії консульських послуг і припинення обробки заявок на видачу неімміграційних віз.

Ласіцкене потрапила у скандал з Магучіх

Олімпійські ігри у Токіо стали тріумфальними для представниці ОКР Марії Ласіцкене. Вона взяла планку на висоті 2.04 та стала переможницею змагань, випередивши австралійку Ніколу Макдермотт та українку Ярославу Магучіх. Саме після фото з останньою розгорівся скандал.

Після підсумкових результатів Ярослава та Марія на емоціях обійнялись та зробили традиційне спільне фото. Після цього усі почали звинувачувати Ярославу у тому, що вона не повинна була робити цю світлину та має публічно вибачитись за свій вчинок.

Після прильоту в Україну Ярослава запевнила, що у її вчинку не було жодної політичної позиції. Вона поважає українських воїнів, які боронять кордон та мир у нашій країні, а фото зробила на піднесених емоціях після медалі.

Ласіцкене у своєму інстаграмі прокоментувала ситуацію з українкою. Російська легкоатлетка заступилась за Магучіх та запевнила, що жодні заяви не змінять поваги та ставлення до українських стрибунок у висоту. Марія заявила, що більше ніяк не буде коментувати цей розголос серед фанатів та журналістів.

Діамантова ліга у Юджині стартує 21 серпня.