Після скандальних виборів: одіозні "персони" Шуфрич та Суркіс покинуть склад НОК України

Вибори президента Національного олімпійського комітету України залишили чимало запитань та викликало бурхливу реакцію українців. Несподівано було побачити у складі членів НОК Григорія Суркіса та Нестора Шуфрича.

Національний олімпійський комітет України отримав нового президента – ним став міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт. Також обрали нових членів НОК, серед них продовжують бути скандальні обличчя.

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Історія зі скандальними виборами набирає обертів

До складу членів НОК України переобрали скандального депутата Нестора Шуфрича, який представляє Федерацію стрільби з лука. Несподівано соратник керівника забороненої в Україні партії ОПЗЖ Віктора Медведчука знову з'явився серед членів комітету.

Компанію йому у цьому списку склав й Григорій Суркіс.

Такі "персони" у списку неабияк розлютили не лише спортивну спільноту, а й простих прихильників спорту.

Цікаво, що 18 листопада через таких людей як Шуфрич із списку своє прізвище викреслили колишній наставник збірної України з футболу Андрій Шевченко, президент УАФ Андрій Павелко та виконувач обов’язків президента Федерації легкої атлетики України Євген Пронін.

НОК відреагував на таку бурхливу реакцію та критику. На офіційному сайті комітету з'явилось повідомлення про те, що Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич покинуть склад Національного олімпійського комітету України.

Начебто ці дві "персони" вже подали відповідні заяви до новоспеченого президента НОК Вадима Гутцайта.