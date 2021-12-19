Гол плюс пас від Яремчука

У другому таймі проти Марітіму Роман записав на свій рахунок результативну передачу. Форвард збірної України асистував Рафі Сілві, коли той забивав супернику четвертий гол.

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На 57-й хвилині відзначився вже Яремчук. Цього разу вже Сілва асистував 26-річному українському нападнику.

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