Та пішов на х** Ломаченко, – українцю поставили жорсткий ультиматум для бою з Лопесом

Теофімо Лопес-старший, батько і тренер абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО), не бажає проводити бій сина з ексчемпіоном в трьох дивізіонах Василем Ломаченко (15-2, 11 КО).

Лопес поставив умову Василю Ломаченку, якщо той хоче реваншу. Українець повинен слідом за його сином піднятися в перший напівсередній дивізіон.

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"Послухайте, що, чорт забирай, нам дасть Лома? Пішов він на х**. Якщо Ломаченко хоче битися з нами, нехай піднімається в першу напівсередню вагу. Я не буду грьобаним ідіотом, який спустить свого сина в легкий дивізіон до Ломаченка.

Вони думають, що ми, б**ть, недотепи, які ризикнуть всім, нічого не отримавши натомість?" – заявив Лопес-старший.

Що відомо про бій Ломаченко – Лопес