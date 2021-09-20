Та пішов на х** Ломаченко, – українцю поставили жорсткий ультиматум для бою з Лопесом
Джерело:fightnews.info
Теофімо Лопес-старший, батько і тренер абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО), не бажає проводити бій сина з ексчемпіоном в трьох дивізіонах Василем Ломаченко (15-2, 11 КО).
Лопес поставив умову Василю Ломаченку, якщо той хоче реваншу. Українець повинен слідом за його сином піднятися в перший напівсередній дивізіон.
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"Послухайте, що, чорт забирай, нам дасть Лома? Пішов він на х**. Якщо Ломаченко хоче битися з нами, нехай піднімається в першу напівсередню вагу. Я не буду грьобаним ідіотом, який спустить свого сина в легкий дивізіон до Ломаченка.
Вони думають, що ми, б**ть, недотепи, які ризикнуть всім, нічого не отримавши натомість?" – заявив Лопес-старший.
Що відомо про бій Ломаченко – Лопес
- Василь Ломаченко програв Лопесу у жовтні 2020 року одноголосним рішенням суддів. Згодом стало відомо, що Василь бився з травмою плеча.
- Українець без успіху добивається реваншу. У ніч 27 червня Василь провів перший бій після поразки Лопесу: українець знищив японця Масайоші Накатані.
- Після побаченого Теофімо Лопес-старший заговорив про другий бій його сина з українцем. Проте в наступному поєдинку американець має зустрітися з Джорджем Камбососом.