Пишаюся тим, що представляю Україну, – Білодід отримала призові за Олімпійські ігри

20-річна українська дзюдоїстка Дарія Білодід, яка завоювала бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо, подякувала державі за виплачену їй премію.

За бронзову медаль Білодід повинна була отримати премію у розмірі 55 тисяч доларів.

До слова Білодід розповіла, як буде відновлювати тренування після "бронзи" Олімпіади-2020

"Хочу виразити велику подяку нашій державі за винагороду, котру вже виплатили призерам та чемпіонам Олімпіади. Надзвичайно приємно, що наша країна підтримує спортсменів. Пишаюся тим, що представляю Україну!", – написала спортсменка.

Як Білодід здобула першу медаль України у Токіо