Пишаюсь українцями, які в Україні борються за наші життя, – Ястремська про війну проти Росії

Даяна Ястремська розповіла у США справжню інформацію про війну в Україні, яку розпочала Росія. Українська тенісистка заявила, що пишається своїми мужніми земляками.

Ястремська: Війна – це смерть, я нікому не побажаю пройти через так

21-річна тенісистка розповіла в інтерв'ю про те, що її родина живе в Одесі, яка теж залишається у зоні небезпеки обстрілів російських окупантів. Даяна Ястремська сказала, що постійно тримає зв'язок із сім'єю.

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Спортсменка розповіла, що українці постійно перебувають у напрузі, у разі тривоги повинні негайно ховатись у підвалах чи бомбосховищах, а особливо, якщо проживаєш у багатоповерхівках.

Ястремська зазначила, що пишається українцям, які мужньо боронять рідну землю від російських загарбників. Для Даяни кожен з її земляків вже герой. У своєму інтерв'ю тенісистка пригадала Сергія Стаховського, який повернувся в Україну, щоб захищати її від орди з Росії. Дівчина у захваті від героїзму колишнього тенісиста та подякувала йому за такий вчинок.

"За всіма цими історіями стоять люди, які просто хочуть миру"

Даяна розповіла про справжні реалії нового життя в Україні: "Зараз багато дітей гине, зараз бомбардують наші школи, наші лікарні, наші жінки народжують у бомбосховищах... Важливо, щоб в Україні створили безпольотну зону, щоб нас не бомбили ракетами. Я не знаю, що ще сказати. Війна – це смерть, я нікому не побажаю пройти через таке".

На останок українська тенісистка подякувала кожному українцеві, який залишається вдома, щоб повернути мир в Україну.

Що б я сказала українцям? Я б сказала, що наші люди найсильніші, мають великий дух. Вони виборюють країну, людей. Вони герої. Не знаю, що ще можна сказати насправді. Моя велика повага їм і моя велика подяка. Вони живуть там. За всіма цими історіями стоять люди, які просто хочуть миру,

– сказав Ястремська.