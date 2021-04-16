Російський горе-пілот Формули-1 Мазепін знову не впорався з керуванням: Перес і Окон зіткнулися

В італійські Імолі 16 квітня стартував другий етап Формули-1 – гран-прі Емілії-Романьї. Під час практики відбулося декілька сходжень з дистанції.

Черговий провал Мазепіна

Дебютант Формули-1 росіянин Микита Мазепін знову не зміг приборкати свій Haas. Мазепин потрапив в аварію на останніх хвилинах першого тренування в Імолі.

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На початку сесії Мазепин вилетів у гравій, а в кінці дійшов до контакту з бар'єрами. Гонщик пошкодив переднє антикрило боліда. Сесія була зупинена червоними прапорами, після чого час практика підійшла до кінця.

Зазначимо, що для Мазепіна це вже не перший виліт. Зокрема, на дебютному в сезоні гран-прі у Бахрейні росіянин вилетів у кваліфікації. Також Микита зійшов з дистанції на першому колі гран-прі через виліт з траси.

Через невдачі Мазепіна, який прийшов у Формулу-1 тільки завдяки своєму батьку, фанати королеви автоспорту вже створили сайт. Він присвячений невдачам Мазепіна.

Зіткнення Окона й Переса

Практика була перервана червоними прапорами через схід пілота Red Bull Серхіо Переса та Естебана Окона з Alpine. Між болідами пілотів був контакт під час одного з кіл, який не потрапив у трансляцію.

У підсумку в Переса лопнуло ліве заднє колесо, а французький гонщик припаркував свій болід поблизу траси.

Стюарди негайно викликали обох пілотів, щоб ті пояснили свої дії.

Кваліфікація в Імолі відбудеться 17 квітня. Гонка гран-прі Емілії-Романьї відбудеться 18 квітня.