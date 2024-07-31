У Франції набирають оберти 33-ті літні Олімпійські ігри-2024. Змагання в основному проводяться у Парижі, але декілька видів спорту організатори перенесли в інші регіони, пише 24 Канал.

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Зокрема, турнір із серфінгу відправили взагалі на Таїті. Цей острів належить Франції, але знаходиться у Тихому океані. Саме там пройшло одне зі змагань програми, де запалив бразилець Габріель Медіна.

В одному із заїздів 30-річний спортсмен зумів приборкати хвилю-одиночку та отримати за свій виступ аж 9,9 бала із можливих 10-ти. Втім найбільше фанатів підкорила світлина Медіни наприкінці вправи.

Відео запливу Габріеля Медіни:

Фотографу Жерому Брує вдалось підловити шикарну фотографію Габріеля. Під час виринання з-під хвилі бразилець у польоті продемонстрував великий палець, а на фотографії здається, що атлет наче літає над водою.



Крута світлина Габріеля Медіни після запливу / фото Getty Images

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Цей знімок став справжнім хітом інтернету. За добу його переглянули більше мільйона користувачів. Тільки на сторінці бразильської олімпійської команди вже понад 8 мільйонів переглядів цієї світлини.

Відзначимо, що півфінали та фінал із чоловічого серфінгу заплановані на 31 липня. Загалом на Олімпійських іграх-2024 буде розіграно аж 329 комплектів медалей. Змагання триватимуть до 11 серпня.