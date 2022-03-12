Підуть разом, як російський корабель нах*й, – реакція Харлан на зустріч Лукашенка та Путіна

12 березня 2022 , 12:28
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Джерело:

інстаграм Ольги Харлан

Одна з найбільш титулованих фехтувальниць планети Ольга Харлан відреагувала на зустріч Володимира Путіна та Олександра Лукашенка. Українська спортсменка прокоментувала маразм самопроголошеного президента Білорусі.

Показала напрямок очільникам країн-агресорів

Олімпійська чемпіонка прокоментувала зустріч Путіна та Лукашенка у Москві на своїй сторінці в інстаграмі. Ольга Харлан різко висловилась щодо очільників Білорусі та Росії.

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Фехтувальниця відправила двох диктаторів за російським кораблем. Українка порівняла їх з двома клоунами.

Два деб*ли – це сила. Хоч ні. Підуть разом, як російський військовий корабель – нах*й,
– підписала у сторіс відео Харлан.

У відео Лукашенко розповідає тирану Путіну про те, що Україна готувала напад на його Білорусь.

  • Відзначимо, що Харлан жорстко, але справедливо обізвала Сергія Лаврова. Міністр закордонних справ із Росії заявив, що його країна не нападала на Україну, але свідомо бомбардувала пологовий будинок у Маріуполі.
  • Від рук російських окупантів серйозно страждає рідне місто фехтувальниці – Миколаїв. Ольга показала район обстрілів, де зовсім поруч живе її родина.
Автор: Софія Кулай