У Москві відбувся військовий парад на честь "дня перемоги". 9 травня участь у цьому жалюгідному видовищі взяв олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Нікіта Нагорний.

Підтримує божевільного Путіна

25-річний російський гімнаст заплямував свою кар'єру на усе життя. Нікіта Нагорний очолив ходу юнармії – військово-патріотичного громадського руху, пише 24 канал.

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Таким вчинком спортивний гімнаст відкрито показав те, що підтримує агресію Росії у сторону України. Після цього вчинку у Нагорного точно поменшає друзів та знайомих із європейських країн.

Нагадаємо, що гімнаст у своєму інстаграмі раніше прокоментував рішення Міжнародної Федерації гімнастики, яка відсторонила російську збірну від змагань під егідою FIG. Однак Нагорний не розчарувався, адже у його розпорядженні був старт "на найпрестижнішому у світі турнірі, який кращий, ніж Олімпійські ігри" – чемпіонаті Росії.

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Нагорний на параді у Москві / Скриншот із трансляції

Що відомо про Нікіту Нагорного

У 2016 році здобув свою першу олімпійську нагороду – "срібло" у командній першості зі спортивної гімнастики у Ріо-де-Жанейро.

Токіо-2020 стало тріумфальним для російського гімнаста. Нагорний завоював аж три олімпійські нагорода, одна з яких була найвищого ґатунку (командна першість). Дві "бронзи" взяв на перекладині та багатоборстві.

Кар'єра Нікіти вже дуже успішна. У свої 25 років гімнаст є багаторазовим чемпіоном та призером чемпіонату світу, Європи та Юнацьких Олімпійських ігор.

За даними Вікіпедії, Нагорний народився в українській родині.

У вересні 2021-го Міжнародна федерація гімнастики назвала елемент з потрійним сальто назад на честь російського гімнаста.

Російські гімнасти, яких потрібно виключати зі спорту

Раніше інший російський гімнаст Іван Куляк вляпався у скандал. Куляк вийшов на нагородження із літерою Z на формі, закривши російський прапор на грудях. Саме цією літерою якою країна-агресор позначає свою військову техніку під час вторгнення на територію України.

За цей вчинок його дискваліфікували на рік. На цьому цей нахаба не зупинився. Куляк вийшов на сцену у "Лужниках" із чужою олімпійською нагородою 2016 року з Ріо.

Наставниця збірної Росії зі спортивної гімнастики Марина Ульянкіна нахабно прокоментувала санкції щодо участі російських та білоруських спортсменів. Росіянка вдалася до залякувань у сторону Японії та пригрозила ядерною зброєю.

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