Підтримали тренера: гравці Челсі обурені ситуацією з Лукаку

3 січня 2022 , 18:51
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Джерело:

The Athletic

Наставник Челсі Томас Тухель обговорив з гравцями команди ситуацію щодо форварда Ромелу Лукаку, який нещодавно дав скандальне інтерв'ю. Футболісти лондонського клубу не підтримують свого колегу.

Футболісти стали на бік наставника

У ЗМІ зазначається, що футболісти Челсі підтримують наставника команди. Їх обурили слова Лукаку.

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Я поговорив з одним із гравців і запитав, чи хтось підтримує Лукаку. Він сказав: Ні. Ніхто не може повірити в те, що Лукаку так вчинив,
– йдеться у матеріалі The Athletic.

Також дехто з футболістів лондонського клубу вважає, що таким чином Лукаку намагається форсувати перехід до іншого клубу, оскільки інтерв'ю з бельгійським форвардом вийшло перед відкриттям трансферного вікна.

У матеріалі йдеться, що ні Тухель, ні керівництво клубу, ні гравці не відчували, що Лукаку незадоволений становищем у Челсі.

Скандальне інтерв'ю Лукаку

  • Гравець Челсі Ромелу Лукаку не потрапив до заявки першого матчу у 2022-му році проти Ліверпуля.
  • У ЗМІ заявили, що причиною такого рішення є нещодавнє інтерв'ю спортсмена. У якому він розповів, що вкрай невдоволений своїм становищем в лондонському Челсі.
  • Він також наголосив, що має наміри повернутися до міланського Інтера.
  • Тухель прокоментував інтерв'ю бельгійця. Він заявив, що Лукаку не варто було публічно висловлювати своє невдоволення.
  • Також наставник "аристократів" зазначив, що ця тема привернула надто багато уваги, тому він вирішив залишити бельгійця поза заявкою.
Автор: Дарина Жданович