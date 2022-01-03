Підтримали тренера: гравці Челсі обурені ситуацією з Лукаку
Джерело:The Athletic
Наставник Челсі Томас Тухель обговорив з гравцями команди ситуацію щодо форварда Ромелу Лукаку, який нещодавно дав скандальне інтерв'ю. Футболісти лондонського клубу не підтримують свого колегу.
Футболісти стали на бік наставника
У ЗМІ зазначається, що футболісти Челсі підтримують наставника команди. Їх обурили слова Лукаку.
До теми Наставник Челсі розповів, чому вирішив залишити Лукаку поза заявкою
Я поговорив з одним із гравців і запитав, чи хтось підтримує Лукаку. Він сказав: Ні. Ніхто не може повірити в те, що Лукаку так вчинив,
– йдеться у матеріалі The Athletic.
Також дехто з футболістів лондонського клубу вважає, що таким чином Лукаку намагається форсувати перехід до іншого клубу, оскільки інтерв'ю з бельгійським форвардом вийшло перед відкриттям трансферного вікна.
У матеріалі йдеться, що ні Тухель, ні керівництво клубу, ні гравці не відчували, що Лукаку незадоволений становищем у Челсі.
Скандальне інтерв'ю Лукаку
- Гравець Челсі Ромелу Лукаку не потрапив до заявки першого матчу у 2022-му році проти Ліверпуля.
- У ЗМІ заявили, що причиною такого рішення є нещодавнє інтерв'ю спортсмена. У якому він розповів, що вкрай невдоволений своїм становищем в лондонському Челсі.
- Він також наголосив, що має наміри повернутися до міланського Інтера.
- Тухель прокоментував інтерв'ю бельгійця. Він заявив, що Лукаку не варто було публічно висловлювати своє невдоволення.
- Також наставник "аристократів" зазначив, що ця тема привернула надто багато уваги, тому він вирішив залишити бельгійця поза заявкою.