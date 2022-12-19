Невиразна Німеччина та розпіарена Іспанія: ТОП-5 розчарувань чемпіонату світу 2022 в Катарі

Чемпіонат світу з футболу в Катарі подарував уболівальникам незабутні емоції та враження. Проте деякі команди виступили нижче своїх можливостей і розчарували своїх прихильників.

У Катарі завершився 22-й за ліком чемпіонат світу з футболу. Збірна Аргентини через 36 років знов здобула золоті нагороди, а чемпіони минулого турніру французи задовольнились срібними нагородами.

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24 канал підбиває підсумки Мундіалю та обирає п'ятірку розчарувань світового чемпіонату.

1. Збірна Іспанії

"Фурія роха" прибула на Мундіаль у статусі одного з фаворитів турніру. Команду очолював один з найуспішніших іспанських тренерів нової генерації Луїс Енріке. А у складі чемпіонів світу-2010 виблискувала ціла плеяда молодих талантів, які мали засяяти в Катарі.

І дійсно, в першому ж матчі "фурія роха" не залишила мокрого місця від Коста-Рики, відправивши сім м'ячів у сітку латиноамериканців.

Перемога над Коста-Рикою є найбільшою для Іспанії на чемпіонатах світу. Раніше рекордом була перемога "фурії рохи" на ЧС у 1986 році – 6:1 над Болгарією.

У другому поєдинку підопічні Луїса Енріке поділили очки з Німеччиною (1:1), а от у заключному сталася сенсація – іспанці поступилися Японії (1:2), залишивши за бортом Німеччину.

Це був перший дзвіночок про те, що у стані збірної Іспанії не все гаразд. У матчі 1/8 фіналу команда Енріке поступилася ще одній сенсації ЧС – збірній Марокко по пенальті.

Як підсумок, молода та надзвичайно симпатична команда Іспанія зупинилася на першій стадії плей-оф. А розчарований наставник іспанців Луїс Енріке залишив посаду головного тренера одразу після вильоту з ЧС.

Від іспанців очікували більшого на ЧС-2022 / twitter.com/sefutbol

​2. Збірна Бельгії

Від бронзового медаліста ЧС-2018 багато хто очікував прориву на Мундіалі в Катарі. Золоте покоління "червоних дияволів" повинно було гучно грюкнути дверима на ЧС.

Проте матчі показали, що в стані бельгійців не все гаразд. У першій грі бельгійці дуже скромно перемогли Канаду (1:0). А у матчі проти Марокко без шансів поступилися 0:2. В останньому поєдинку групового етапу проти хорватів "червоних дияволів" влаштовувала лише перемога. Але Лукаку і компанія нічого не змогли вдіяти із захистом Хорватії на чолі з непробивним Ліваковичем і задовільнилися нічиєю (0:0).

В результаті Бельгія не зуміла подолати груповий етап. Незадовільний виступ команди на Мундіалі призвів до відставки тренера Роберто Мартінеса.

Бельгія вилітіла з ЧС-2022 після групового раунду / twitter.com/FIFAWorldCup

3. Збірна Німеччини

"Бундестім" традиційно вважається фаворитом кожного чемпіонату світу, в якому приймає участь. Та схоже "Німецька машина" переживає не найкращі часи.

Команда Фліка зобов'язана була виходити з групи Е. Проте в першому ж матчі сталася одна з сенсацій, на які був багатий Мундіаль. Збірна Японії скористалася помилками німців і здобула перемогу 2:1. Навіть чотири очки, які "Бундестім" здобув у матчах з іспанцями та Коста-Рикою не врятували їх від ганьби. Другий чемпіонат поспіль збірна Німеччини залишила на стадії групового етапу.

Поразка від Японії стала несподіваною для Німеччини / twitter.com/DFB_Team_EN

4. Збірна Уругваю

Таким нападом як у "селесте" могла похизуватися далеко не кожна збірна на чемпіонаті світу. І дійсно, маючи в своїй обоймі таких грізних форвардів як Дарвін Нуньєс, Едінсон Кавані та Луїс Суарес перед командою можна було ставити серйозні завдання.

Проте на практиці вийшло абсолютно протилежне. У двух перших матчах проти Південної Кореї (0:0) та Португалії (0:2) зірковий напад Уругваю не спромігся забити жодного голу. Перемога над Ганою (2:0) лише підсолодила гіркоту від виступу "селесте".

Дарвін Нуньєс не забив жодного голу на ЧС / twitter.com/uruguay

5. Збірна Данії

Данці їхали в Катар в статусі міцного середняка, який може піднести сюрприз. Бронза чемпіонату Європи 2020 була багатообіцяючою для вболівальників данців. Включення до складу команди Крістіана Еріксена, який переніс зупинку серця на Євро-2020, мало ще більше надихнути команду на подвиги.

В першому матчі з Тунісом Еріксен і компанія задовільнилися нульовою нічиєю. У наступному поєдинку данці дали справжній бій Франції, але поступилися на останніх хвилинах матчу (1:2).

Однак в останньому поєдинку на ЧС-2022 "червоно-білі" сенсаційно поступилися Австралії (0:1) та залишили Мундаль на останній сходинці групи D.

Крістіан Еріксен у матчі з Тунісом / FIFA World Cup

Звичайно, цією п'ятіркою не обмежується клуб невдах чемпіонату світу. Але найбільш провальними були виступи саме цих команд.