"Стрибнули вище, ніж могли": Підручний – про п'яте місце в естафеті етапу в Гохфільцені

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний проаналізував виступ його команди у чоловічій естафеті на другому етапі Кубка світу. За словами Підручного, український квартет досягнув максимально можливого результату.

В австрійському Гохфільцені відбулася заключна чоловіча гонка другого етапу Кубка світу з біатлону сезону 2023/24. Збірна України завершила цей старт на п'ятому місці.

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Перед чоловічою естафетою у Гохфільцені Україна провела одну заміну у складі, у порівнянні з Естерсундом: Дмитро Підручний, який пропустив перший етап через відновлення після травми руки, замінив Тараса Лесюка.

Підручний: П'яте місце – дуже пристойний результат

Після гонки Дмитро Підручний підбив підсумки естафети. Біатлоніст прокоментував п'яте місце збірної України та оцінив свій функціональний стан.

П'яте місце – дуже пристойний результат. Можливо, навіть стрибнули вище, ніж могли. Хлопці терпіли, було видно, що важко, але викладалися на максимум. І радий, що всі спрацювали дуже класно на стрільбі,

– сказав Підручний.

Наступний етап Кубка світу з біатлону 2023/24 пройде 14-17 грудня у Ленцергайде. У межах змагань жінки та чоловіки проведуть по три гонки: спринт, переслідування та масстарт.