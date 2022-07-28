Підручний назвав біатлоніста, який найбільше підтримує Україну

Український біатлоніст Дмитро Підручний повернувся з тренувального збору в німецькому Обергофі. Він розповів про спілкування зі спортсменами з інших збірних про війну в Україні.

Підручний: Хотів би ще раз йому подякувати за підтримку

За словами Дмитра, в Обергофі також тренувалася чеська збірна, проте українська команда майже не комунікувала з нею. Національна команда переважно спілкувала з представниками Німеччини.

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"В Обергофі була чеська чоловіча збірна, але з нею ми бачилися лише кілька разів на тренуваннях в робочому процесі. Конкретно я зі спортсменами їхніми не спілкувався. Бачив, що наші тренери з чеськими спілкувалися і чув, що про війну вони також багато говорили", – зазначив капітан чоловічої команди.

Підручний розповів, що українська команда дуже добре спілкувалася з Еріком Лессером. Раніше німецький біатлоніст публікував спільні фото з українською збірною у своїх соцмережах.

Більше спілкувалися ми з Еріком Лессером, ми мали кілька зустрічей. Маючи можливість, хотів би ще раз йому подякувати за підтримку для нашої країни, надаючи свою сторінку в інстаграм для поширення інформації,

– сказав Дмитро.

"Він зустрів нас в Обергофі досить тепло і ми чимало з ним спілкувалися. Також він провів нам довге тренування на велосипеді, під час якого ми говорили на різні теми. Звичайно, основною темою була війна. Чесно кажучи, він був досить добре поінформований. Ерік повністю нас підтримує і ніяких сумнівів на чиєму боці бути в нього немає. Ми дуже тепло поспілкувалися і також ще багато чого розповіли. Його підтримка Україні стовідсоткова", – додав Підручний.

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